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Onbegrip over huurverhoging in grootste flat van Nederland door 25.000 stutpalen

Beleid

Vandaag, 19:26

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Bewoners van sociale huurwoningen in de L-flat en Geroflat in Zeist verzetten zich tegen een huurverhoging van 3,6 procent, die begin juli is ingegaan. Woningcorporatie Woongroen stelt dat de extra inkomsten nodig zijn voor regulier onderhoud en verduurzaming van de woningen. Huurders noemen de timing van de verhoging echter "onbegrijpelijk".

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Een groep bewoners stapt daarom naar de Huurcommissie om de huurverhoging aan te vechten. In 2025 werd namelijk vastgesteld dat de constructie van de galerijen en balkons van beide flatgebouwen niet veilig genoeg was. Tussen december 2025 en maart 2026 werden daarom ongeveer 25.000 stutpalen geplaatst.

Volgens bewoners heeft dat een grote impact op hun woongenot. Daarnaast vinden huurders dat hun woningen aan de galerijzijde minder goed toegankelijk zijn geworden. "De huurverhoging mag dan misschien volgens de regels zijn, maar chic is het allerminst", zegt huurder Tobias Mathijssen.

Onveilig

Bewoners voelen zich niet veilig. Een van hen is in september jarig, maar durft geen feestje te geven. "Niemand durft op het balkon te staan", zegt de bewoner tegen de verslaggever van Hart van Nederland. Ook is het lopen over de galerij volgens zijn buurvrouw lastig. "Meubels verplaatsen of verhuizen is eigenlijk niet meer te doen. Je kunt niet fatsoenlijk over de galerij lopen."

Mathijssen snapt dat huurverhogingen niet te vermijden zijn, "maar voor je zoiets doet, zorg je ervoor dat iedereen er eerst fijn en veilig kan wonen", vertelt hij tot slot.

Reactie Woongroen

Wij begrijpen dat de jaarlijkse huurverhoging bij veel bewoners extra hard aankomt vanwege de situatie met de stempels op de Geroflat en L-flat. Die gevoelens nemen we serieus. Tegelijk staat de huurverhoging los van deze situatie en maakt deze onderdeel uit van het landelijke huurbeleid. De huurinkomsten zijn hard nodig om te blijven investeren in onderhoud, verduurzaming van woningen en een definitieve oplossing voor de flats.

Hoewel we begrijpen dat bewoners vragen om een tegemoetkoming, zien we op dit moment geen aanleiding voor een algemene compensatieregeling. Wel blijven we luisteren naar signalen van bewoners en zoeken we waar nodig naar passende oplossingen.

Door Redactie Hart van Nederland

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