Onbegrip over huurverhoging in grootste flat van Nederland door 25.000 stutpalen

Bewoners van sociale huurwoningen in de L-flat en Geroflat in Zeist verzetten zich tegen een huurverhoging van 3,6 procent, die begin juli is ingegaan. Woningcorporatie Woongroen stelt dat de extra inkomsten nodig zijn voor regulier onderhoud en verduurzaming van de woningen. Huurders noemen de timing van de verhoging echter "onbegrijpelijk".

Een groep bewoners stapt daarom naar de Huurcommissie om de huurverhoging aan te vechten. In 2025 werd namelijk vastgesteld dat de constructie van de galerijen en balkons van beide flatgebouwen niet veilig genoeg was. Tussen december 2025 en maart 2026 werden daarom ongeveer 25.000 stutpalen geplaatst.

Volgens bewoners heeft dat een grote impact op hun woongenot. Daarnaast vinden huurders dat hun woningen aan de galerijzijde minder goed toegankelijk zijn geworden. "De huurverhoging mag dan misschien volgens de regels zijn, maar chic is het allerminst", zegt huurder Tobias Mathijssen.

Onveilig

Bewoners voelen zich niet veilig. Een van hen is in september jarig, maar durft geen feestje te geven. "Niemand durft op het balkon te staan", zegt de bewoner tegen de verslaggever van Hart van Nederland. Ook is het lopen over de galerij volgens zijn buurvrouw lastig. "Meubels verplaatsen of verhuizen is eigenlijk niet meer te doen. Je kunt niet fatsoenlijk over de galerij lopen."

Mathijssen snapt dat huurverhogingen niet te vermijden zijn, "maar voor je zoiets doet, zorg je ervoor dat iedereen er eerst fijn en veilig kan wonen", vertelt hij tot slot.