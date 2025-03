Hotels in grensregio's vrezen megaverlies door btw-verhoging: 'Tot 80 procent kwijt'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich grote zorgen over de impact van de btw-verhoging op logies van 9 naar 21 procent, vooral voor hotels in de grensregio’s. Uit nieuw onderzoek van adviesbureaus CELTH en Decisio blijkt dat zo’n 900 van deze bedrijven een winstverlies tot wel 80 procent kunnen verwachten.

Door de verhoging wordt het voor Nederlandse hotels en vakantieparken nog moeilijker om te concurreren met hotels net over de grens in België en Duitsland, waar het btw-tarief aanzienlijk lager ligt: respectievelijk 6 en 7 procent. KHN roept het kabinet daarom opnieuw op om de maatregel te heroverwegen. Per 1 januari 2026 gaat de btw op logies omhoog.

Hotels gaat btw-verhoging doorberekenen

John Paulus, secretaris van KHN, vreest dat hotels de btw-stijging zullen doorberekenen aan hun gasten. "Daardoor zullen de prijzen gaan stijgen en denken wij dat de gasten dan eerder een hotelovernachting over de grens gaan boeken."

Mirjam Terpstra, hoteleigenaar, is bang dat ze haar prijs per overnachting moet verhogen. "Anders maken wij gewoon geen winst meer." Ook zij denkt dat gasten dan liever een overnachting net over de grens boeken. "Dat scheelt hun dan enkele tientjes."