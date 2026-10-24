Hoe lang moeten we nog aan de zomer- en wintertijd? Nederlanders willen er vanaf

Zondag wordt de klok weer een uur teruggezet, van 03.00 uur naar 02.00 uur, en gaat de wintertijd in. Hoewel we een extra uurtje kunnen slapen, is niet iedereen even blij met het halfjaarlijks verzetten van de klok. Er is telkens weer discussie over de vraag of dit niet moet worden afgeschaft. Dit moet op Europees niveau worden geregeld, maar de lidstaten komen er niet uit. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat veel Nederlanders de klok liever niet meer verzetten.

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Even doorbijten dus. Uit onderzoek van het panel blijkt dat 68 procent liever ziet dat de wissel tussen zomer- en wintertijd wordt afgeschaft. Of we dan uiteindelijk alleen de wintertijd of de zomertijd moeten aanhouden, daarover zijn de meningen verdeeld. Een kleine meerderheid van 54 procent geeft de voorkeur aan de zomertijd.

Slaaptekort ontstaan

Volgens chronobioloog Roelof Hut is de oorspronkelijke wintertijd een betere keuze. "Als je in het voorjaar de klok een uur vooruit zet, dwing je de hele samenleving om eigenlijk een uur eerder op te staan. Dat leidt tot structureel slaaptekort", vertelt hij aan Hart van Nederland. Na een paar weken lijkt het alsof mensen eraan gewend zijn, maar in werkelijkheid herstelt de biologische klok niet volledig. "Veel mensen houden de hele zomer klachten. Je ziet zelfs pieken in gezondheidsproblemen, zoals hartklachten en depressieve gevoelens."

Volgens Hut was energiebesparing oorspronkelijk de reden voor de invoering van de zomertijd, maar is nooit echt bewezen dat dit energie bespaart. "Huizen zijn tegenwoordig ook beter geïsoleerd en we gebruiken airco's."

Onderzoek naar impasse

De Europese Commissie hoopt met een nieuw onderzoek de impasse tussen de EU-lidstaten over de afschaffing van het verzetten van de klok te doorbreken, zei een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag. In 2018 stelde de Europese Commissie voor om te stoppen met het halfjaarlijks terug- en vooruitzetten van de klok, maar sindsdien "zit het muurvast", zei ze. "De lidstaten blijven van mening verschillen."

"Ons standpunt is ongewijzigd sinds 2018, toen we het voorstel indienden. Maar uiteindelijk ligt de beslissing bij de lidstaten. Wij blijven constructief overleggen om te kijken wat er mogelijk is", zei de woordvoerder. Het onderzoek wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond.