Grote zorgen over koers Nederland: vertrouwen in politiek blijft laag

Een meerderheid van de Nederlanders, 59 procent, vindt dat het de verkeerde kant opgaat met ons land. Veel mensen voelen zich machteloos en gefrustreerd over hoe het gaat in de samenleving en in de politiek. Ze hebben het gevoel dat ze zelf weinig kunnen doen aan de problemen in Nederland.

Dat blijkt uit het nieuwste rapport Burgerperspectieven 2025 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens de respondenten doet de politiek te weinig of maken ze in Den Haag verkeerde keuzes. Zes op de tien Nederlanders geven de politiek een onvoldoende. Volgens veel mensen presteren politici te weinig en zijn ze vooral met zichzelf bezig, in plaats van met het oplossen van de grote zorgen die leven onder de bevolking.

Zorgen

Nederlanders maken zich vooral zorgen over het vinden van een betaalbaar huis, over immigratie en over de steeds hogere prijzen. Veel mensen hopen dat een nieuw kabinet beter gaat samenwerken en echt werk maakt van oplossingen.

Opvallend is dat het onderwerp defensie belangrijker is geworden. Een meerderheid vindt dat het Nederlandse leger versterkt moet worden. Ook wil een groot deel van de Nederlanders dat er meer geld gaat naar gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid.

Klimaat en asiel

Over thema’s als klimaat en asiel lopen de meningen sterk uiteen. Kiezers van GroenLinks-PvdA, D66 en Volt willen juist meer geld voor milieuproblemen, terwijl aanhangers van partijen als PVV, BBB, FVD en JA21 vinden dat daar minder belastinggeld naartoe moet gaan en dat er minder geld mag gaan naar asielopvang.

Toch is niet alles negatief: 93 procent van de Nederlanders geeft zijn eigen leven een voldoende. Ondanks de zorgen over het land, blijven de meeste mensen dus wel tevreden over hun persoonlijke situatie.