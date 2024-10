Groninger ondernemers woest om megabedrag voor naam op gevel

De invoering van de reclamebelasting in Groningen zorgt voor flinke opschudding. De gemeenteraad stemde vorig jaar november in met de nieuwe belastingmaatregel, maar nu vallen de eerste aanslagen bij Groninger ondernemers op de mat. Zij zijn niet blij met de kosten, die op kunnen lopen tot 16.000 euro.

Auke Wagenmakers, eigenaar van een fysiotherapiepraktijk en sportschool in de stad, weigert zijn aanslag van maar liefst 8.000 euro te accepteren. "Toen ik een paar weken geleden in een brief las dat ik zo'n hoog bedrag moet gaan betalen, kreeg ik echt een hartverzakking. We betalen al heel veel belasting en dan komt dit er nog bij. De stad heeft ondernemers nodig, maar met deze maatregel maakt de gemeente ons kapot", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Uitstraling openbare ruimte

De gemeente Groningen wil dat ondernemers reclamebelasting betalen om zo de reclame-uitingen terug te dringen. Volgens de gemeente heeft het 'een overheersende uitstraling op de openbare ruimte'. Door het terugdringen ervan, zou de openbare ruimte een fijnere plek zijn. Wagenmakers is het daar niet mee eens: "Nu plakken mensen hun borden op een lelijke manier af. Hierdoor lijkt de binnenstad nog veel rommeliger."

Bovendien ziet hij de naam van een bedrijf op de gevel niet als reclame, terwijl de gemeente belasting heft voor alle openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Denk aan reclame-uitingen op, aan of voor gevels, ramen en etalages van winkels en bedrijfspanden. "Als niemand zijn naam meer op zijn pand mag zetten, hoe weten mensen dan nog waar de bakker zit", vraagt hij zicht hardop af.

Bezwaar

Volgens de fysiotherapeut zijn veel Groninger ondernemers van plan om bezwaar te maken tegen de belastingaanslag. "Daar gaat de gemeente veel tijd en geld aan kwijt zijn." Hij is teleurgesteld over de gang van zaken. "Ze zouden met ons samen moeten werken, maar de relatie tussen gemeente en ondernemers zal hier alleen maar door verslechteren. Ik hoop dat ze inzien dat het niet slim is wat ze doen."