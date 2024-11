Referendum stevent af op tweederdemeerderheid in Tweede Kamer

De kans is groot dat er in Nederland bindende referenda mogelijk worden. Een grondwetswijziging die dit regelt, lijkt namelijk verzekerd van een tweederdemeerderheid in de Tweede Kamer. Tijdens een debat woensdag toonden partijen als PVV, GroenLinks-PvdA, NSC, BBB, D66 en FVD zich positief over het voorstel van de SP. De stemming volgt binnenkort.

Het voorgestelde bindend correctief referendum biedt burgers de mogelijkheid een wet tegen te houden die al door het parlement is aangenomen. Sommige wetten zijn uitgezonderd, zoals die over belastingen, begrotingen en het koninklijk huis. Hoe deze ‘noodrem’ precies gaat werken, wordt later vastgelegd in aanvullende wetgeving. Dan wordt bijvoorbeeld bepaald hoeveel stemmen nodig zijn om een referendum geldig te verklaren.

Grondwetswijziging Een grondwetswijziging moet twee keer door beide Kamers van het parlement. De eerste keer is daar een gewone meerderheid voor nodig, de tweede keer (na tussentijdse Kamerverkiezingen) een tweederdemeerderheid. Aangezien het nu om de tweede lezing gaat, kunnen de Tweede Kamer en de senaat het voorstel niet meer inhoudelijk aanpassen.

Hoewel de Tweede Kamer het voorstel waarschijnlijk zal aannemen, blijft de uitkomst in de Eerste Kamer spannend. Bij een eerdere stemming in oktober vorig jaar was er slechts een nipte meerderheid. Senator Roel van Gurp (GroenLinks-PvdA) stemde destijds tegen, terwijl zijn partij dat voorstel steunde.

Heb jij de Hart van Nederland-app al op je telefoon? Bekijk hieronder hoe je 'm download op Android:

0:35 Hart van Nederland-app installeren op Android

Tegenstanders van referendum

Niet iedereen staat achter de grondwetswijziging. Van de grote partijen zijn VVD en CDA tegen het referendum.

Ook binnen andere partijen zijn er vraagtekens. Zo vroeg BBB of ook wetten over nationale veiligheid moeten worden uitgesloten. NSC is voorstander, maar maakt zich zorgen over mogelijke ongelijkheid als gemeenten en provincies zelfstandig referenda kunnen uitschrijven.

SP-Kamerlid Jimmy Dijk benadrukte dat juist kiezers met weinig vertrouwen in de politiek meer inspraak willen. “Een referendum helpt de kloof tussen bestuur en bevolking te verkleinen”, zei hij tijdens het debat.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP