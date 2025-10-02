Gezondheidsraad: sta composteren van doden nog niet toe

Composteren van menselijke lichamen blijft in Nederland voorlopig verboden. De Gezondheidsraad adviseert dit nog niet toe te staan, omdat onduidelijk is of het veilig en duurzaam is.

Bij composteren breken microben een lichaam in enkele maanden af. Volgens de raad is veel zuurstof nodig, waardoor "mogelijk ziektekiemen en schadelijke stoffen aanwezig zijn in de menselijke reststoffen". Hoe groot die risico’s zijn, is niet bekend.

Wel pleit de raad voor meer onderzoek. Als composteren later wordt toegestaan, moet wettelijk worden vastgelegd wat met de resten gebeurt. Anders zouden die als afval gelden "en dit is vanuit het oogpunt van de waardigheid ongewenst".

Verwarmde kaliumhydroxide

Over resomeren gaf de raad in 2020 een positief advies. Daarbij lost een lichaam op in verwarmde kaliumhydroxide, waarbij botweefsel en enkele resten overblijven. Vijf jaar later is resomeren nog steeds niet toegestaan, maar er is "geen reden om dit advies te herzien".

Overleden mensen kunnen momenteel worden begraven of gecremeerd, of besluiten om hun lichaam te doneren aan de wetenschap. Wie op zee sterft, mag ook een zeemansgraf krijgen.