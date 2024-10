Gevluchte Libanese Nederlanders op straat: 'Waar moeten we heen?'

Mohamed Hamdan woonde in Libanon toen hij een paar weken geleden van het Israëlisch leger te horen kreeg dat ze gingen bombarderen. Hij had tien minuten op met zijn gezin hun huis te verlaten. Omdat de familie ooit in Nederland woonde, en nog steeds een Nederlands paspoort heeft, mochten ze hierheen komen. Na twee weken in een vakantiehuisje, moeten ze het nu zelf rooien. Maar hoe dan, vragen ze zich af?

Mohammeds huis in Libanon is gebombardeerd en daar is niks meer van over. Samen met 38 mensen uit Libanon die een Nederlands paspoort hebben, mochten ze naar Nederland komen waar ze werden opvangen op een vakantiepark. Voor maximaal twee weken, vertelde de Nederlandse overheid ze. Maar veel Libanezen weten niet waar ze nu naartoe moeten.

Het ministerie van Buitenlandse zaken zegt tegen Hart van Nederland dat er voor schrijnende gevallen maatwerk is. Voor hen wordt de opvang voorlopig niet beëindigd. Maar dat geldt dus niet voor iedereen.

In de video boven aan dit artikel vertelt Mohammed zijn verhaal.