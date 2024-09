Geheime archiefstukken Bijlmerramp na meer dan dertig jaar openbaar

Nabestaanden en betrokkenen krijgen 32 jaar na de verwoestende Bijlmerramp eindelijk inzage in een deel van de tot nu toe geheime archiefstukken. Het gaat om documenten en videomateriaal die tot nu toe onder gesloten archieven vielen. De vrijgave volgt op jaren van speculaties en onbeantwoorde vragen over de ramp, waarbij op 4 oktober 1992 een vrachtvliegtuig neerstortte in de Amsterdamse Bijlmermeer.

Luchtvaartminister Barry Madlener besloot de archiefstukken openbaar te maken op aandringen van de Tweede Kamer, met name onder druk van NSC-leider Pieter Omtzigt.

Een adviescommissie had eerder al vastgesteld dat het voor de nabestaanden belangrijk is om een ruimer deel van de bewaarde archieven in te zien. Na een herbeoordeling bleek dat bepaalde documenten niet langer onder de geheimhoudingsplicht vallen en openbaar gemaakt konden worden.

Geheime informatie

Vanaf dinsdag kunnen de stukken ingezien worden in het Nationaal Archief in Den Haag. Sommige documenten blijven echter geheim, of moeten eerst worden gescheiden van andere vertrouwelijke informatie.

Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al neer op twee flats in de Amsterdamse Bijlmer. Er vielen 43 doden. Onduidelijkheid over de lading leidde lange tijd tot verschillende speculaties over de oorzaak van de ramp.

