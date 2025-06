Geen nader onderzoek naar lekken over kwestie oud-voorzitter Khadija Arib

Het presidium van de Tweede Kamer stelt geen nader onderzoek in naar het lekken van vertrouwelijke informatie over de kwestie rond oud-voorzitter Khadija Arib, heeft Kamervoorzitter Martin Bosma in een brief aan de leden laten weten.

Daarin haalt hij wel hard uit naar twee voormalige leden van de ambtelijke top van de Kamer.

Het toenmalige presidium onder leiding van Vera Bergkamp stelde in 2022 een onderzoek in naar Arib, na anonieme meldingen van ongewenst en autoritair gedrag. Het was volgens Bosma voor alle betrokkenen "volstrekt helder" dat dit besluit binnenskamers moest blijven. Toch stond het nieuws binnen een dag in NRC. Een voormalig persvoorlichter werd vervolgd, maar onlangs door de rechtbank vrijgesproken.

"De verwachting is dat een nieuw onderzoek geen nieuwe relevante feiten zal opleveren", schrijft Bosma. Hij wijst er onder meer op dat het presidium "niet de opsporingsbevoegdheden heeft waarover een Rijksrecherche wel beschikt". De ambtenaren om wie het gaat, werken bovendien al niet meer voor de Tweede Kamer, en de gebeurtenissen zijn inmiddels drie jaar geleden, "wat ook invloed heeft op de scherpte van de herinneringen".

Strafdossier

Het presidium heeft het strafdossier tegen de oud-persvoorlichter gelezen, dat kort voor de uitspraak op straat kwam te liggen. Daaruit is duidelijk geworden dat onder de circa dertig direct betrokkenen met wie NRC sprak, ook twee voormalig topambtenaren zijn, de oud-griffier en de oud-directeur Huisvesting.

Bosma noemt de handelwijze van de twee ambtenaren, zoals die naar voren komt in het onderzoek van de Rijksrecherche, "niet acceptabel". Beiden zijn uitgenodigd voor een gesprek, maar hebben dat vooralsnog geweigerd.

ANP