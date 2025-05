FVD'er Van Meijeren stapt uit enquêtecommissie corona, verwijt commissie 'doofpot'

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren trekt zich terug uit de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronapandemie. In een videoboodschap op X verwijt hij de commissie "sturing, controle en manipulatie", "het uitsluiten van kritische stemmen" en een "doofpot". Die verwijten zijn "bezijden de waarheid", zegt Daan de Kort, VVD-Kamerlid en voorzitter van de commissie. "We zijn onaangenaam verrast door zijn keuze."

Van Meijeren stelde onder meer dat hij geen toegang kreeg tot documenten die de commissie had opgevraagd. De Kort: "Dat klopt niet. Iedereen kan bij documenten." Wel zijn er werkafspraken over de aanpak en de thema's van het onderzoek. Het onderzoeksvoorstel van de commissie kreeg unaniem steun van de Kamer, voegt De Kort toe.

Verder zei Van Meijeren dat hij geen toestemming kreeg om kopstukken zoals voormalig premier Mark Rutte te interviewen. De Kort wil nog niet zeggen wie de commissie uitnodigt voor verhoren. "Een lid kan alles inbrengen in een parlementaire enquête, natuurlijk. Uiteindelijk kiezen we samen hoe je daarmee omgaat." Het ligt voor de hand dat de commissie prominenten als Rutte gaat verhoren. Dat was ook het geval bij de parlementaire enquêtes naar de Groningse gaswinning en naar het fraudebeleid.

De Kort: "Laat het rapport maar voor zichzelf spreken, dan is het aan de mensen thuis om erover te oordelen. Wij gaan zorgvuldig en professioneel door met ons onderzoek." Dinsdag trad BBB-Kamerlid Mariska Rikkers-Oosterkamp toe tot de commissie. Zij vervangt haar partijgenoot Claudia van Zanten die volgens haar partij te weinig tijd voor de commissie had.

ANP