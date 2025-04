Kabinet maakt einde aan ‘vleugje zuivel’-truc: deze dranken worden duurder

Het wordt voor fabrikanten van zoete drankjes als Chocomel, Fristi en andere gezoete zuiveldrankjes onmogelijk om nog langer te profiteren van een belastingvoordeel. Het kabinet maakt namelijk een einde aan de zogeheten 'vleugje zuivel'-truc om geen suikertaks te hoeven betalen. Deze maatregel staat in de vrijdag gepresenteerde voorjaarsnota en moet jaarlijks 36 miljoen euro opleveren.

Een blikje cola per dag, en je risico op diabetes schiet met 20 procent omhoog. Toch zegt de overgrote meerderheid van de Nederlanders niet gevoelig te zijn voor korting op frisdrank, zoals je ziet in bovenstaande video.

Tot nu toe konden bedrijven belasting op frisdrank omzeilen door een klein beetje melkvet toe te voegen. Zo vielen hun drankjes onder de uitzonderingsregel voor zuiveldranken, die vanwege voedingsstoffen als eiwit en calcium geen suikertaks hoefden te betalen. Maar dat gaat nu veranderen: alleen pure melksoorten zoals magere, halfvolle en volle melk blijven nog vrijgesteld.

Flinke prijsverhoging

De verbruiksbelasting bedraagt 26,13 euro per 100 liter, wat neerkomt op ruim 26 cent per liter. Voor de consument betekent dit een fikse prijsverhoging in het schap. Een liter Chocomel, die in dit rekenvoorbeeld bij de Albert Heijn nu zo’n 2,65 euro kost, stijgt straks naar 2,91 euro. Voor Fristi gaat de prijs van 2,19 naar 2,45 euro per liter. Wanneer precies de nieuwe regels ingaan, is nog niet duidelijk.

FrieslandCampina, de producent van Chocomel en Fristi, reageert voorzichtig bij het AD: “Uiteraard is de betaalbaarheid van producten voor ons en voor consumenten belangrijk,” laat een woordvoerder weten.

Ook fabrikanten die met een slim trucje enkele druppels zuivel in hun drankje stopten, moeten de belasting voortaan gewoon gaan betalen.