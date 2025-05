FNV in crisis: bestuur weggestuurd, leden wachten af in onzekerheid

Bij vakbond FNV is het onrustiger dan ooit. Het tijdelijke bestuur dat sinds maart aan de leiding stond, is zaterdag per direct weggestuurd door het Ledenparlement. Daarmee is de grootste vakbond van Nederland nu zonder duidelijke leiding, terwijl de belangen van miljoenen werkenden en gepensioneerden juist om stevige vertegenwoordiging vragen.

Het gaat om voorzitter Henk de Jong en bestuursleden Carolien Bijen en Miranda Diependaal. Zij waren pas twee maanden aan de slag als interim-bestuur, maar moeten per zondag vertrekken. Wie hen opvolgt is op dit moment nog onduidelijk.

"Bizar", noemt Judith Westhoek van FNV Personeel de gang van zaken. Volgens haar is er achter de schermen druk uitgeoefend door de raad van toezicht om het interim-bestuur te lozen, zodat verkiezingen toch op 11 juli kunnen plaatsvinden. "Nu dreigt er alsnog een besmette verkiezing plaats te vinden. Waarom niet wachten totdat de onderste steen boven is?"

Ook Ger Moeken van het Ledenparlement erkent dat het tijdelijke bestuur "een andere rol" had. Volgens hem is het nu noodzakelijk om snel een nieuw bestuur te kiezen, zodat de bond weer krachtig kan opkomen voor werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Komende week moet er een nieuw tijdelijk bestuur komen om die verkiezingen voor te bereiden.

De onrust binnen FNV sleept al maanden voort, nadat een vermeende valse integriteitsmelding over toenmalig vicevoorzitter Zakaria Boufangacha de top van de bond in rep en roer bracht. Vertrouwen is sindsdien ver te zoeken. FNV Personeel heeft inmiddels "geen enkel vertrouwen meer" in de raad van toezicht. "Het is onaanvaardbaar dat de raad van toezicht blijft doorgaan met het creëren van deze onrust zonder duidelijke oplossing."

Hart van Nederland/ANP