'Faber heeft asielwetten af, kabinet stemt vrijdag in'

Asielminister Faber heeft haar asielwetten al klaar en het kabinet stemt er eind deze week mee in. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. De betrokken ministers werden het dinsdag al eens.

Het gaat om drie wetten: de asielnoodmatregelenwet, de wet twee statusstelsel en de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.

De maatregelen zijn eerder al aangekondigd, maar moesten nog in wetten vastgelegd worden. Asielvergunningen worden voor onbepaalde tijd geschrapt en bij tijdelijke asielvergunningen wordt elke drie jaar gekeken of iemand nog wel mag blijven. Dat is nu na elke vijf jaar. En voor sommige asielzoekers wordt het lastiger om familieleden na te laten reizen.

Hart van Nederland sprak PVV-leider Geert Wilders over de asielplannen van Faber. Hij gaf dinsdag aan dat zijn geduld op is. "Ik duld niet veel tegenwicht meer, omdat ik dan geen zin meer heb om in het kabinet te zitten. Ik hoop dat dat niet gebeurt, maar op een gegeven moment zal er wel geleverd moeten worden", aldus Wilders.