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Extra controles om ongelukken op water te voorkomen

Beleid

Vandaag, 22:33

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Met het zomerse weer is het weer druk op de Nederlandse wateren. Rond Amsterdam controleert de politie daarom vandaag extra op de naleving van de vaarregels. Daarbij wordt onder meer gekeken naar vaarbewijzen, snelheid en alcoholgebruik.

Recente cijfers over de scheepvaartongevallen laten zien hoe belangrijk veilig varen is. Vorig jaar werden op de Nederlandse binnenwateren 1.292 scheepsongevallen geregistreerd. Daarvan waren 247 ernstig. Bij die ongevallen kwamen acht mensen om het leven en raakten vijftien mensen zwaargewond. Ook waren recreatievaarders betrokken bij honderden ongevallen.

Volgens de politie zijn de controles bedoeld om ongelukken te voorkomen. Agenten letten onder meer op snelheid, verplichte documenten en varen onder invloed. Zo moet het water ook tijdens de drukke zomerdagen veilig blijven voor iedereen.

Hoe zo'n controle eruit ziet, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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