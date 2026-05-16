Even wennen of vertaalfout? Modi noemt Rob Jetten ineens Mark Rutte

Een opvallend bericht van de Indiase premier Narendra Modi zorgt zaterdag voor verbaasde reacties op X. In de Nederlandse vertaling van zijn bericht lijkt het alsof hij premier Rob Jetten "Mark Rutte" noemt.

Modi schrijft over de teruggave van eeuwenoude koperen platen uit de Chola-periode aan India. In de Nederlandse vertaling op X staat: "Ik nam deel aan de ceremonie hierover samen met premier Mark Rutte."

Of Modi zich echt heeft vergist, is niet duidelijk. Het originele bericht is geschreven in het Tamil en op X automatisch vertaald naar het Nederlands. Mogelijk gaat het om een fout in die automatische vertaling. De naam wordt door Google Translate namelijk wel vertaald naar Rob Jetten.