Nederlandse minister pleit voor Europees verbod op gevaarlijk en crimineel vuurwerk

Het kabinet staat open voor een Europees verbod op gevaarlijk zwaar vuurwerk, zoals cobra’s en ander zwaar vuurwerk. Minister van Justitie, David van Weel, heeft aangegeven dat hij dit wil bepleiten binnen de Europese Unie, als daar in de Tweede Kamer om gevraagd wordt. Dit type vuurwerk wordt vaak ingezet door criminelen bij aanslagen en andere gewelddadige acties zoals plofkraken en explosies bij woningen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer zal waarschijnlijk dinsdag aandringen op een sterke inzet van Nederland binnen de EU voor zo'n verbod. Initiatiefnemer Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) benadrukt dat het niet effectief is als Nederland deze strijd alleen voert. "Een Europees verbod is noodzakelijk, want criminelen gebruiken het flitspoeder uit cobra’s in hun onderlinge strijd in de drugsoorlogen", aldus Mutluer.

Het gebruik van zwaar illegaal vuurwerk door criminelen gaat de laatste jaren van kwaad tot erger. Ook meerdere onschuldige mensen zijn slachtoffer geworden, zoals de onderstaande 78-jarige vrouw uit het Zeeuwse Kapelle.

1:04 Vrouw (78) krijgt zwaar illegaal vuurwerk door de bus

Door de illegale handel in dit zware vuurwerk hebben criminele bendes makkelijk toegang tot dit explosieve materiaal.

ANP