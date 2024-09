Eerste asielzoekers aangekomen in veelbesproken azc Albergen

Het is waarschijnlijk het meest besproken asielzoekerscentrum in Nederland en maandag kwamen de eerste asielzoekers er aan: het azc in Albergen in de gemeente Tubbergen. Omwonenden hebben lang en hevig geprotesteerd tegen de komst ervan. Maar nu zijn toch de eerste vijftig bewoners aangekomen in het centrum. In totaal kunnen er 150 mensen terecht.

Al vanaf het begin zijn de omwonenden tegen de komst van het azc in het voormalige hotel. Demonstraties, een rechtsgang en zelfs een incident waarbij het pand werd beschoten geven aan dat het allemaal niet zonder slag of stoot is gegaan. En het is nog niet klaar, laat Julian Nijenhuis weten. Hij is voorzitter van een stichting die zich met dit dossier bezig houdt. "In december wordt de kwestie bij de rechter behandeld in een bodemprocedure", zegt Nijenhuis. "Dan wordt gekeken of de vergunning wel rechtmatig is afgegeven." In afwachting van deze procedure mocht het COA van de rechter wel alvast doorgaan met het hele plan.

Daarbij heeft de stichting ook een meldpunt opgericht om goed te kunnen monitoren hoe het gaat. Mensen kunnen de overlast die ze ervaren, daar melden. "We hebben gezien bij andere azc's dat lang niet alle meldingen van omwonenden worden geregistreerd. Partijen hebben belang bij minder meldingen."

Het COA daarentegen verwacht geen problemen.