Staatssecretaris moet herdenking verlaten na onwelwording door hitte

Staatssecretaris Claudia van Bruggen is zaterdag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in De Wijk. Door de hitte moest zij haar bezoek aan het monument voor slachtoffers van geweld voortijdig afbreken. Volgens de bewindsvrouw gaat het inmiddels weer goed.

Van Bruggen was aanwezig bij een bijeenkomst rond het herdenkingsmonument, waar nieuwe naamplaatjes van slachtoffers werden bevestigd. Tijdens het bezoek kreeg zij last van de hoge temperaturen.

Bezoek voortijdig afgebroken door hitte

De staatssecretaris besloot haar aanwezigheid daarom eerder te beëindigen. Op Instagram schrijft zij dat ze "even bevangen werd door de hitte".

Volgens Van Bruggen gaat het inmiddels weer goed. Verdere details over haar onwelwording heeft zij niet gedeeld.