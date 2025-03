Onderwijs, toerisme en landbouw: dit doet Drenthe met het aardbevingsgeld

De drie Noord-Drentse gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo willen samen met de provincie de miljoenen die de komende dertig jaar beschikbaar komen als compensatie voor de gaswinning onder meer gebruiken voor investeringen in onderwijs, toerisme en landbouw. Dat zegt de Drentse gedeputeerde Willemien Meeuwissen in reactie op de donderdag gepubliceerde Economische Agenda voor Groningen en Noord-Drenthe.

Die agenda is onderdeel van het pakket aan maatregelen na de parlementaire enquête gaswinning en heeft als doel de brede welvaart binnen een generatie (dertig jaar) te verhogen naar het landelijk gemiddelde.

De agenda moet richting geven aan de besteding van 100 miljoen euro per jaar de komende dertig jaar, en daarnaast nog een eenmalige economische impuls van 250 miljoen euro. Meeuwissen laat weten dat met het geld dat vrijkomt concrete projecten kunnen worden aangepakt. "Dan moet je onder meer denken aan het onderwijs." Als voorbeeld verwijst de gedeputeerde naar het ontwikkelen van de campus op Groningen Airport Eelde waar onderwijsorganisaties, overheden en bedrijven moeten gaan samenwerken.

Erfgoed

Bij investeringen in recreatie en toerisme noemt de gedeputeerde de restauratie en herbestemming van panden in de Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen. Dit erfgoed is in 1818 gebouwd met het doel arme gezinnen, bedelaars en zwervers uit de grote steden een beter bestaan te geven op het platteland. De Drentse koloniën zijn in 2021 op de werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.

Verder wil Drenthe het geld dat vrijkomt onder meer besteden aan het herstructureren van bedrijventerreinen en landbouw. "En daarbij komen dan ook klimaatadaptatie en het verbeteren van de waterkwaliteit aan de orde."

ANP