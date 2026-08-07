'Dikke Van Dale voegt 'vulvalippen' toe aan woordenboek na campagne'

De Dikke Van Dale neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat gebeurt na een jarenlange campagne van onder meer Dolle Mina en Schaamteloos, meldt de NOS. De groepen willen een anatomisch correcte term als alternatief voor schaamlippen.

Volgens de actievoerders geeft het woord schaamlippen een negatieve lading aan een normaal lichaamsdeel. Het woord is afgeleid van het Latijnse pudenda, dat verwijst naar lichaamsdelen waarvoor iemand zich zou moeten schamen.

Schaamlippen verdwijnt overigens niet uit het woordenboek. Vulvalippen komt er als extra benaming bij.

'Taboe doorbreken'

Dolle Mina Esther van der Valk ziet de toevoeging als een belangrijke erkenning. "Mensen weten nu dat dit een normaal woord is, daarmee kunnen we het taboe doorbreken", zegt tegen de NOS.

Ook sommige gynaecologen en huisartsen gebruiken de term volgens haar al. Hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke Van Dale verwacht dat vulvalippen bij een update van de online versie wordt toegevoegd. Dat gebeurt waarschijnlijk in het najaar van 2026.