'Defensie wijst 57 nieuwe locaties aan, F-35's op vliegveld Lelystad'

Beleid

Vandaag, 19:22

Defensie heeft definitief 57 locaties aangewezen die nodig zijn voor uitbreiding van de activiteiten van de krijgsmacht. Het zijn in grote lijnen dezelfde locaties als waarvoor het kabinet in mei al een voorkeur uitsprak. In december neemt het kabinet een definitief besluit over deze locaties.

Op acht punten is nog nader onderzoek nodig. Dat blijkt uit een opgave van Defensie, die de NOS vandaag in handen kreeg.

Landbouwgrond onteigend

Meest opvallend is de aanwijzing van vliegveld Lelystad als basis voor stationering van F-35's. De provincie Flevoland had eerder laten weten daar alleen mee akkoord te kunnen gaan als er ook burgerluchtvaart wordt toegestaan. Staatssecretaris Tuinman laat die beslissing over aan de politiek.

Welke locaties Tuinmans voorkeur hadden, maakte hij in mei al bekend. Sindsdien voerde hij talloze, soms moeilijke gesprekken met gemeenten, provincies en andere belanghebbenden. Op verschillende plekken moeten huizen of landbouwgrond worden onteigend of bedrijven verplaatst om ruimte te maken.

Door ANP

