Contactgegevens van ambtenaren die betrokken zijn bij wolvendossier gelekt

Beleid

Vandaag, 20:29

De provincie Utrecht bevestigt dat via de organisatie een datalek is ontstaan. Eerder maandagmiddag meldde onder meer het AD dat gegevens van tientallen ambtenaren uit de provincie op straat liggen. Het zou gaan om medewerkers die zich bezighouden met het wolvendossier.

De gegevens zouden onderdeel zijn van een reeks documenten die een burger had opgevraagd via een Woo-verzoek. "Volgens protocol informeren wij betrokkenen en onderzoeken het voorval", laat een woordvoerster van de provincie weten.

Het gaat om namen, mailadressen en in sommige gevallen zelfs telefoonnummers van contactpersonen van het wolvendossier in de provincie. Contactgegevens van beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten, maar ook communicatieadviseurs, juristen en boswachters waren in te zien.

Annemieke van Straaten diende het Woo-verzoek voor informatie over het losloopverbod voor honden in de natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug in februari dit jaar in. Vorige week kreeg ze antwoord van de provincie. In de honderden documenten die ze ontving, vond zij ook een Excel-bestand met daarin de genoemde contactgegevens.

