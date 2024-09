Caroline van der Plas dreigt met stoppen bij gedwongen krimp veestapel

Caroline van de Plas zich heeft zich hard uitgelaten over het nieuws rondom de krimp van de veestapel. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer baalt ervan dat haar eigen BBB-minister Femke Wiersma (Landbouw) zich genoodzaakt ziet een mes te zetten in de veestapel. Ook liep ze op de zaken vooruit, door te zeggen dat ze op gaat stappen bij een gedwongen krimp.

Van een gedwongen krimp is op dit moment nog geen sprake. Het gaat nu over een mogelijk plan om dierrechten te gaan afromen wanneer boeren willen uitbreiden en recht van iemand anders kopen. "Dit gaat om een klein deel van de boeren", volgens Van der Plas. Het houdt in dat je als boer minder dieren kan houden als je een boerderij overkoopt.

Van der Plas neemt haar eigen minister niks kwalijk. Wiersma moet volgens haar slechts de scherven oppakken van het slechte beleid van haar voorgangers. "Het is kiezen tussen twee kwaden, ik had het ook anders gewild. Maar als het vorige kabinet niet zulke achterlijke afspraken had gemaakt met Brussel, hadden we hier niet gestaan."

Opstappen bij gedwongen krimp

Van der Plas benadrukt dat er nog geen sprake is van een gedwongen krimp. "Dan zijn we helemaal ver van huis. Als een gedwongen krimp gebeurt, ben ik hier weg. Daar ben ik zo tegen, als dat hier uitgevoerd gaat worden, ben ik hier weg. Ik hier keihard tegen vechten. Ik kan daar niet mee leven. Maar er is nog helemaal geen sprake van gedwongen krimp. Daarom worden er maatregelen genomen."