Buurt verbijsterd: gemeente Hoorn wil geliefde trampolines weg hebben

De bewoners van een rustige buurt in Hoorn zijn verbaasd en boos: twee trampolines op een grasveldje tegenover een hofje moeten plotseling verdwijnen van de gemeente. Tim Leijnse, die de speeltoestellen twee jaar geleden plaatste, begrijpt er niets van. "Hier wordt elke dag gespeeld. En nu staan er opeens drie boa’s aan de deur om te zeggen dat het weg moet."

Leijnse woont al jaren in de wijk en vond het jammer dat er voor kinderen nauwelijks iets te doen was. "Ik heb meerdere keren bij de gemeente een aanvraag gedaan voor een speelveldje, maar dat gebeurde steeds niet." De trampolines kwamen er. Eentje kreeg hij, de andere kocht hij zelf. Sindsdien wordt er volop gesprongen en gespeeld.

Volgens Leijnse was er zelfs een duidelijke afspraak met de groenvoorziening van de gemeente: hij zou het onderhoud van het stukje gras doen, zodat het netjes blijft. "Ik maai het zelf en heb zelfs bordjes neergezet dat het een speelplek is en honden er niet thuishoren."

Grote verbazing dus toen dinsdagochtend ineens handhavers op de stoep stonden. "Niet eens een briefje, gewoon drie man sterk aan de deur van een buurvrouw om te zeggen dat het weg moet. Ze schrok zich rot. En ik had nergens eerder iets over gehoord."

Iedereen is het ermee eens: dit moet blijven.

Inmiddels heeft Leijnse in de buurt handtekeningen verzameld. "Iedereen is het ermee eens: dit moet blijven. Er is hier niets voor de kleintjes." De trampolines zouden volgens de gemeente vóór 14 april weg moeten zijn. " Wij begrijpen dat de omwonenden het jammer vinden dat de trampolines zijn verwijderd, maar trampolines zijn helaas niet toegestaan op openbare grond", laat de gemeente weten. "In een particuliere tuin is het natuurlijk aan de eigenaar of bewoner om een trampoline te plaatsen."