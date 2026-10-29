Brede steun in Kamer voor voorstel om generatieve AI op basisscholen te weren

Generatieve kunstmatige intelligentie (AI) hoort volgens Volt en CDA niet thuis bij leerlingen op de basisschool. De partijen hebben een brede meerderheid in de Tweede Kamer gekregen voor een voorstel om het gebruik ervan door basisschoolleerlingen tegen te gaan. Volgens de partijen moeten kinderen zich eerst richten op basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.

AI speelt een steeds grotere rol in de samenleving, maar volgens Volt en CDA is het belangrijk dat kinderen eerst zelfstandig leren nadenken. Het gebruik van AI door leraren om lessen te verbeteren wordt wel aangemoedigd. Leerlingen moeten hun basisvaardigheden volgens de partijen echter niet aan AI overlaten.

Premier Jetten maakt vaak gebruik van AI, zo onthulde de Volkskrant vorige maand. In de onderstaande video legt Jetten uit dat zijn AI-gebruik zijn geloofwaardigheid niet schaadt:

1:05 Jetten gelooft niet dat gebruik AI zijn geloofwaardigheid schaadt

Zorgen over leerachterstanden

Het voorstel komt op een moment dat internationale onderzoeken wijzen op een achteruitgang van de basisvaardigheden van leerlingen. Volgens de partijen kan het kritiekloos gebruiken van generatieve AI die problemen verergeren. Ze verwijzen onder meer naar PISA-onderzoek, waaruit volgens hen blijkt dat leerlingen die generatieve AI gebruiken gemiddeld 20 punten lager scoren op natuurwetenschappen.

"We mogen niet dezelfde fout maken als toen social media kritiekloos werd omarmd. Het belangrijkste voor leerlingen is dat ze kritisch leren denken en dus eerst goed leren lezen, schrijven en rekenen vóórdat ze AI gebruiken. Pas dan kunnen ze ook kritisch over AI nadenken. Ik geloof in de kansen die AI ons biedt, maar tegelijkertijd vergroot generatieve AI leerachterstanden. Daar moeten we nu op handelen." aldus Volt-leider Laurens Dassen.

Ook Etkin Armut benadrukt het belang van traditionele leermiddelen. "Wat ons betreft blijft het leren uit boeken de basis. Digitale geletterdheid is belangrijk, maar het gebruik van AI moet op een manier die past bij het onderwijs: om het leren te ondersteunen en passend bij hun ontwikkeling. Generatieve AI voegt voor basisschoolleerlingen wat ons betreft niks toe."