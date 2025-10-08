Bijna 29.000 daklozen in Nederland, waaronder ook duizenden kinderen

Uit nieuw onderzoek blijkt dat er in 57 Nederlandse gemeenten 28.721 dak- en thuislozen zijn, onder wie vierduizend kinderen. Dat meldt het AD. Deze mensen slapen bijvoorbeeld noodgedwongen bij familie op de bank, in een auto of in een tentje.

De telling is uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Hierbij is gekeken naar negen regio's verspreid door Nederland, waaronder de steden Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. De meeste dak- en thuislozen blijven bij iemand anders, op een camping, in een antikraakwoning, schuur of auto. Dit gaat niet alleen om volwassenen, maar ook veel kinderen hebben te maken met deze omstandigheden.

Het merendeel van de vierduizend dakloze kinderen woont bij familieleden of in opvanglocaties. Negentien kinderen zijn aangetroffen in de openbare ruimte. "Zij verbleven op het moment van tellen op straat, in een tentje, in het park, et cetera. Soms met, soms zonder ouders", vertelt onderzoeker Gercoline van Beek aan de krant.

Grote steden

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink zegt tegen het AD dat het onacceptabel is dat er in Nederland kinderen op straat verblijven. Groot Wassink ziet al langer een groei in het aantal daklozen in de stad. In de regio Amsterdam-Amstelland werden 13.070 daklozen geteld. Hij pleit voor een soort spreidingswet, zodat meer gemeentes iets moeten doen om onderdak te bieden.

In de regio Den Haag gaat het om 7.201 daklozen en in Eindhoven werden er 2.240 personen geteld. Hiervan slaapt het merendeel bij familie of vrienden. De dak- en thuisloosheid komt overal in Nederland voor, maar in grote steden ligt het aantal aanzienlijk groter dan in kleinere gemeentes.

Uit de telling blijkt dat acht procent van alle daklozen langer verblijft in een instelling (jeugdzorg, GGZ of asielopvang) dan nodig vanwege gebrek aan huisvesting.