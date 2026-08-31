Geen witte rook na urenlang begrotingsoverleg: maandag nieuwe poging

De leiders van D66, VVD en CDA zijn na uren onderhandelen over de begroting het nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg gaat volgens een woordvoerder van Financiën maandagochtend verder.

De tijd dringt voor Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA). De stukken van de begroting moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders verlieten het ministerie van Financiën zonder de media te woord te staan.

Eerder op zondag was al te horen dat het "pittige gesprekken" zouden worden, omdat er fundamentele vragen op tafel lagen. Het gaat om de koers van het minderheidskabinet waarbij D66 en CDA een andere lijn kiezen dan de VVD.

Miljardenbezuiniging op sociale zekerheid

Er is door de coalitie steeds gezegd dat ze streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting, van zowel linkse als rechtse partijen. Maar dat blijkt heel lastig met onder meer de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid.