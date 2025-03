Amsterdam nu officieel bisschopsstad: Nicolaasbasiliek wordt kathedraal

Met de zetelinname van bisschop Jan Hendriks in de Nicolaasbasiliek is Amsterdam officieel een bisschopsstad geworden. De basiliek bij het Centraal Station is daarmee verheven tot kathedraal, meldt het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De titel van co-kathedraal is een cadeau van paus Franciscus ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. De Sint-Bavokathedraal in Haarlem blijft de hoofdkerk van het bisdom, maar de kerk in Amsterdam krijgt nu een bijzondere status.

Met paus Franciscus gaat het al enige tijd niet goed, te zien in bovenstaande video.

Feestelijke ceremonie in Amsterdam

Zaterdag werd de zetelinname gevierd met een plechtige ceremonie, waarbij onder anderen Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma, staatssecretaris Teun Struycken en commissaris van de Koning Arthur van Dijk aanwezig waren. De viering duurde anderhalf uur en verliep volgens pastoor-deken Eric Fennis "zoals gewenst".

Beeld: ANP

Hart van Nederland/ANP