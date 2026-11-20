In steeds meer Nederlandse gemeenten hoeven inwoners hun afval niet meer allemaal zelf te scheiden. Gemeenten kiezen er steeds vaker voor om afval achteraf door machines te laten sorteren. Inmiddels doet bijna 60 procent van de gemeenten aan deze zogenoemde nascheiding, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twee jaar geleden was dat nog maar een kwart.

Bij nascheiding wordt restafval naar een speciale installatie gebracht, waar bruikbare materialen eruit worden gehaald. Daardoor hoeven inwoners bepaalde soorten afval niet meer zelf apart te houden.

Vooral grote steden kiezen hiervoor. Volgens het CBS hebben inwoners daar vaak weinig ruimte voor verschillende afvalcontainers. Rotterdam, Vlaardingen en Den Haag lopen voorop.

Minste restafval sinds 1993

Nederlanders gooien ook iets minder restafval weg. In 2025 werd gemiddeld 176 kilo per inwoner opgehaald, tegenover bijna 179 kilo een jaar eerder. Hoewel het verschil klein is, gaat het volgens het CBS om de laagste hoeveelheid sinds het begin van de metingen in 1993.

Tegelijkertijd wordt er minder plastic, metaal en drankkartons (pmd) apart ingezameld. In 2025 gebeurde dat in 53 gemeenten helemaal niet, tegenover 45 gemeenten in 2023. In totaal werd 367.000 ton pmd ingezameld, 3 procent minder dan twee jaar eerder.