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Geen 13 wekenecho meer voor zwangere vrouwen na 2027

Geen 13 wekenecho meer voor zwangere vrouwen na 2027

Beleid

Vandaag, 20:46

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De 13 wekenecho voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De echo wordt niet standaard aangeboden, omdat de resultaten volgens de raad vaak niet betrouwbaar genoeg zijn.

Tot en met 2027 kunnen zwangere vrouwen nog wel een 13 wekenecho krijgen, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek.

Veel afwijkingen gemist of onterecht gemeld

In het eerste jaar van het onderzoek werden 129.704 echo's uitgevoerd. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Bij 775 zwangere vrouwen werd echter ten onrechte aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Bij 1.164 vrouwen werd een afwijking gemist.

Onderzoek naar andere mogelijkheden

Minister Hermans wil kijken naar andere manieren om onderzoek aan het begin van de zwangerschap te verbeteren. Ook wil ze dat er onderzoek wordt gedaan naar de echo die standaard rond de twintigste zwangerschapsweek wordt aangeboden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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