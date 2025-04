1153 religieuze leiders in actie tegen Fabers 'strengste asielregime ooit'

In Den Haag is dinsdag een petitie aangeboden tegen het volgens minister Faber (PVV) ‘strengste asielbeleid ooit’. Meer dan duizend imams, predikanten, rabbijnen, pastoors en andere religieuze leiders hebben hun handtekening gezet. De boodschap? Nederland mag de deur niet sluiten voor mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking.

Een van de initiatiefnemers is Jan de Beer. Samen met zijn echtgenote is hij sinds 5 jaar opvangouder van een jongen uit Afghanistan. "Hij is nu 22 en moest vluchten vanwege zijn politieke overtuiging. Wij weten als geen ander hoe belangrijk goede opvang is", vertelt Jan tegen Hart van Nederland. “Toen ik Faber hoorde zeggen dat dit het strengste beleid ooit zou worden, dacht ik: waarom is dit mijn land geworden? Zijn we echt zo gierig? Zijn we echt zo angstig?”

Meer dan duizend handtekeningen

Jan liet het er niet bij zitten. "Ik ben direct na haar uitspraken gaan schrijven. Ik wilde dat dit bij mensen terecht zou komen die een gemeenschap vertegenwoordigen: priesters, imams, voorgangers. Via via verspreidde het zich." De reacties die hij erop kreeg waren hartverwarmend. "Zó veel mensen tekenden", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Onder de ondertekenaars is ook Jeroen Sytsma, predikant in de Koningskerk in Zwolle. “Ik ken Jan persoonlijk en steun hem graag. Maar ik had het ook zonder die band getekend. Ik vind het schokkend hoe de regering zich profileert. Kwetsbare mensen worden tekort gedaan. In plaats van het strengste beleid ooit, zouden we juist het meest menselijke beleid ooit moeten willen.”

Moreel kompas

Volgens Sytsma is het belangrijk dat juist religieuze leiders zich uitspreken. "Wij vertellen het geloofsverhaal door en dat moet ook buiten de kerk zichtbaar zijn. Als ik daar m’n mond hou, ben ik als mens niets waard. Wij proberen het moreel geweten te zijn van de samenleving. En dan moet je je ook laten horen als het erop aankomt."

Wat hem vooral opvalt, is dat mensen vaak vergeten hoe divers vluchtelingen zijn. “Niet alleen moslims vluchten, ook veel christenen, hindoes en mensen met andere geloofsovertuigingen. Nederland is zelf ook een religieus divers land. Het is mooi dat we deze actie ook samen als religieuze leiders doen.”