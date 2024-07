Door boerenprotesten ging natuurherstelwet de ijskast in, maar nu komt die er tóch

De veelbesproken natuurherstelwet komt er toch. De wet leek op de plank te blijven liggen door gebrek aan steun van de EU-landen, maar die hebben maandag alsnog ingestemd.

De wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans, die moet helpen de aantasting van de natuur te stoppen, geldt als het belangrijkste overgebleven onderdeel van de zogenoemde Green Deal. De EU begon vijf jaar geleden voortvarend met die klimaat- en milieuplannen, maar die stuiten inmiddels op veel weerstand in politiek en samenleving.

Boerenprotesten

Onder druk van bijvoorbeeld boerenprotesten trokken EU-landen hun steun voor de natuurherstelwet in. Ook het Nederlandse kabinet, na te zijn teruggefloten door de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer.

De natuurherstelwet ging daardoor voorlopig de ijskast in. Ook al was die inmiddels flink afgezwakt, en hadden het Europees Parlement en de EU-landen in eerste instantie met die verwaterde versie ingestemd. De kansen voor de wet leken verkeken door de groeiende weerstand en het aanstaande aantreden van Hongarije, dat weinig opheeft met klimaat- en milieubeleid en in juli EU-voorzitter wordt.

Steun

Een groene Oostenrijkse milieuminister heeft de kansen echter doen keren. Leonore Gewessler wilde zich lang van stemming onthouden, waardoor de voorstanders nipt steun tekortkwamen. Gewesslers conservatieve coalitiepartner en de deelstaten wilden de wet niet steunen. Maar ze besloot dat op eigen houtje toch te doen, ook al dreigde haar regeringsleider naar de Europese rechter te stappen.

Nederland, Italië, Polen, Zweden, Finland, Hongarije en België steunden de wet ook bij de stemming in Luxemburg niet. Maar de voorstanders haalden samen de benodigde meerderheid (van 55 procent van de landen en 65 procent van de inwoners van de EU).

EU-voorzitter België kon door soortgelijke interne verdeeldheid als in Oostenrijk niet voorstemmen, maar stelde toch alles in het werk om de natuurherstelwet nog aangenomen te krijgen.

Officieel gepubliceerd

Over de stemming ligt nog wel een schaduw door het tegensputteren van de Oostenrijkse bondskanselier. Het Europees Hof van Justitie moet die ongeldig verklaren, vindt hij. Maar België heeft juristen geraadpleegd en stelt dat de goedkeuring geldig is.

De natuurherstelwet wordt binnen een week of drie officieel gepubliceerd. Dan duurt het nog twintig dagen voor hij ingaat.

