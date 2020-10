Er is de komende dagen genoeg te beleven in de atmosfeer boven ons. Het regent, de temperaturen stijgen tot flinke waarden en de komende nachten zijn er ook nog eens veel vallende sterren te zien.

De meteorenzwerm Orioniden is de komende nachten zichtbaar en bereikt in de nacht naar donderdag haar hoogtepunt. Rond een uur of 08:00 donderdagochtend zijn zo’n veertien vallende sterren per uur van de Orioniden te zien. Gecombineerd met andere meteoren kan het aantal vallende sterren per uur oplopen tot maar liefst 39. In de dagen erna neemt het aantal snel af.

Lees ook: Veel wind maar ook 22 graden: het wordt morgen bijzonder weer

Meteoren zijn kleine stukjes steen en gruis die met hoge snelheid vanuit de ruimte de aardatmosfeer binnendringen. Ze bewegen zó snel, dat ze in de luchtlaag om de aarde heen verdampen. De lucht om de deeltjes licht op en dat licht zien wij als de valstreep van de meteoor.

Meteoor of meteoriet?

De restanten van vallende sterren bereiken bijna nooit de grond. Daarvoor zijn de deeltjes die onze dampkring binnendringen gewoonweg te klein. Als er al een grotere meteoor is die wel de grond bereikt, dan is het bijbehorende lichtspoor veel feller en langer te zien. Soms kun je in zulke gevallen ook explosies horen van de uiteenvallende meteoor. Zodra hij op de grond terechtkomt, wordt overigens van een meteoriet gesproken.

Lees ook: Unieke beelden: meteoor schiet door de dampkring boven Marknesse

De laatste keer dat in Nederland een meteoriet is aangetroffen, was in 2017. In grote delen van ons land en België was toen een vuurbol te zien. In Broek in Waterland kwam het restant in een schuurtje terecht en beschadigde het dak. Toen bewoners die schade repareerden, vonden ze de meteoriet, die ruim een halve kilo woog.

De zwaarste meteoriet die in Nederland ooit is gevallen, landde op 2 juni 1843 in Utrecht. Hij kwam in de buurt van fort Blauwkapel op de grond terecht. Daarvoor waren in delen van Nederland gierende geluiden en knallen gehoord. Ook was een vuurbol te zien. Het fragment bij fort Blauwkapel woog maar liefst 7 kilo en was tot op een diepte van 1 meter in de grond doorgedrongen.

De vallende sterren zien?

Het blijft de vraag of we de vallende sterren komende dagen ook goed kunnen zien. De nacht van woensdag op donderdag ziet er volgens Weer.nl behoorlijk veelbelovend uit. Vooral in het noorden drijven ook wolkenvelden over en daar kan een enkele bui vallen. Verder loont het natuurlijk de moeite om op een zo donker mogelijke plek te gaan staan. De maan levert geen verstoringen op.

Ook in de nachten daarna, als de intensiteit van de sterrenregen weer afneemt, zijn er goede momenten. De nacht van zaterdag naar zondag springt er wat dit betreft een beetje uit. Dan lijkt het behoorlijk helder te zijn. In al die nachten geldt steeds: hoe dichter je bij de ochtend komt, hoe groter de kans op het zien van vallende sterren is.