Dijkinspecties vanwege droogte: 'Het moet echt flink heftig en langdurig gaan regenen'

Het hoogheemraadschap van Delfland begint dinsdag met dijkinspecties vanwege de aanhoudende droogte. Het gaat om dijken die op veengrond liggen. “Als ze droger worden, krimpt het veen en dat brengt risico’s met zich mee, zoals scheuren”, vertelt woordvoerder Anja van Rijn aan Hart van Nederland.

Voor de komende dagen is er regen voorspeld. Maar dat is een druppel op een groeiende plaat, volgens Van Rijn. “Het moet echt flink heftig en langdurig gaan regenen, voor het tekort is weggewerkt.” En daarom is elke bui welkom. “Maar het is dus niet zo dat het bij een paar buitjes weer klaar is”, zegt Van Rijn.

Lees ook: Gedaan met de zon: komende week ‘eindelijk’ weer regen

De plotselinge regenval na een lange droge periode, brengt trouwens geen gevaren met zich mee. “De hoeveelheid regen die nu voorspeld wordt, is goed nieuws. Als er enorme scheurvorming zou zijn en het gaat ineens massaal regenen, dan kan dat gevaar opleveren. Maar dat speelt nu niet.”

Schuivende dijken

Sowieso hoeven we ons nog geen zorgen te maken om eventuele problemen met de dijken, voorspelt Van Rijn. “Er is nu nog niets aan de hand en dat willen we graag zo houden.” Toch kan het ongelofelijk mis gaan. Een uitgedroogde veendijk kan gaan schuiven, zoals in 2003 in het Utrechtse Wilnis gebeurde. Daar brak de schuivende dijk, met grote wateroverlast tot gevolg.

“Schuiven wil je te allen tijde voorkomen. Maar zo ernstig is het zeker nog niet. Onze taak is om dit soort zaken te voorkomen. We zijn echt preventief bezig”, zegt Van Rijn.

Met een prikstok

De dijkbeheerders gaan vanaf dinsdag met een prikstok over de dijken en kijken waar er scheuren zitten. Die worden geregistreerd in een speciale app. “Je vult in hoe groot een scheur is en waar die zit. Over twee weken gaan we dan die plek weer inspecteren en kijken hoe de scheur zich heeft ontwikkeld.” Ook zitten er sensoren in de dijken die vastleggen wat de droogte met de dijk doet.

Het hoogheemraadschap gaat vandaag in totaal 21 kilometer aan dijken inspecteren, in Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland.

Geen inspecties in andere gebieden

In andere gebieden met veendijken, zoals in Noord-Holland en Utrecht, zijn extra inspecties nog niet aan de orde. Volgens hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het in Noord-Holland meer geregend dan elders, waardoor het daar minder droog is.

Waterschap Zuiderzeeland laat op verzoek van Rijkswaterstaat extra water in vanuit het IJsselmeer en voert dat door naar het Veluwemeer om de waterstand daar op peil te houden. Wetterskip Fryslan laat ook extra water in vanuit het IJsselmeer om de waterstand in meren, sloten en vaarten te verhogen. Hogere waterstanden helpen om de dijken voldoende nat te houden.

Redactie/ANP