Gedaan met de zon: komende week 'eindelijk' weer regen

Die zon is toch wel erg lekker als je de hele dag binnen moet blijven. Je kunt tenminste nog in je tuin of op je balkon genieten van het weer. Dat lijkt er voorlopig niet in te zitten: na lange tijd van droogte, wordt voor de aankomende week regen voorspeld.

In de maand april is er bijzonder weinig regen gevallen. Er zijn zelfs nog steeds plaatsen in Nederland waar de hele maand nog geen druppel is gevallen, schrijft weer.nl in hun voorspelling voor de komende dagen. We stevenen zelfs af op een recorddroge start van het groeiseizoen.

Natuur schreeuwt om regen

Volgens de meteorologen schreeuwt de natuur om wat water. Dat komt er nu eindelijk aan. “Al dat jonge groen dat zo lekker nat wordt. Die heerlijke geur die uit de grond opstijgt. Je tuin of je bloembakken zullen uit hun dak gaan”, aldus Dorien Bouwman van weer.nl.

Dinsdag zullen de eerste spetters uit de lucht komen vallen. De dag begint met een bewolkte, maar nog droge ochtend; de regen volgt vanaf het begin van de middag. Gedurende die middag trekken er buien over Nederland, die bijna overal een paar millimeters aan regen laten vallen.

Ook de rest van de week is er kans op regenbuien. Groot zijn de hoeveelheden regen niet, maar droge en zonnige dagen zoals de afgelopen weken zitten er niet tussen.

De zon zal zich wel af en toe laten zien. Qua temperatuur gaan we er niet heel veel op achteruit. De verwachting is dat het dagelijks gemiddeld zo’n 16 graden wordt, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.

Koningsdag

Geniet dus nog maar even van de felle zonnestralen van de zondag. Ook op maandag is het nog droog en zonnig. In vrijwel het hele land zal het op Koningsdag 20 graden worden of warmer.

Het wordt waarschijnlijk zelfs de warmste Koningsdag die we tot nu toe hebben gehad, al bestaat het feest op de 27e april nog niet zo lang.