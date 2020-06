Dit 'seksappartement' gaat hard op Funda: 'Mensen kunnen nou eenmaal slecht tegen blote tieten'

Normale hotelkamers zijn maar saai. En dus bedacht kunstenares Willemijn de Lint uit Haarlem een ‘seksappartement’ voor stellen die een spannend avontuurtje willen beleven.

“Ik hou ervan me af te zetten tegen hotelkamers met grijze kussens”, zegt de kunstenares tegen Hart van Nederland. En dat is gelukt. Rood en roze licht, blote billen op de muur en dildo’s aan het plafond.

De Sin Suite bleek een succes, maar nu verbiedt de gemeente het. “Ik kreeg een brief dat ik geen vergunning had en dat ik moest sluiten. Ik had het wel kunnen aanvechten, maar daar had ik helemaal geen zin in.”

En dus gooit Willemijn haar enorme kunstwerk – want zo ziet ze het – in de verkoop. En het bijzondere appartement gooit hoge ogen op Funda.

Sensatiezoekers

“De reacties zijn overweldigend. We zitten nu al ruim over de 100.000 views.” De vraag is of deze mensen echt geïnteresseerd zijn, Willemijn gokt van niet. “Het zijn vast vooral sensatiezoekers. Maar dat geeft niet. De kunstenares ziet het als een ‘expositie op internet’.

Lees ook: Aan je trekken komen in dit coronaproof poppenbordeel in Eindhoven

“Er zitten blote tieten in, daar kunnen mensen nou eenmaal slecht tegen”, grapt Willemijn. Haar appartement begint als een soort bed and breakfast. Maar na nachtelijke geluidsoverlast en een klagende buurman, besloot Willemijn haar pand alleen nog overdag te verhuren.

‘Jammer dat het af was’

De gemeente gedoogt het liefdesstulpje een tijd, maar sinds 1 juni is het echt verboden. Het is een beslissing waar Willemijn zich gemakkelijk bij neerlegt. Ze begint gewoon weer opnieuw. “Na de verkoop ga ik in mijn eigen huis iets soortgelijks maken. Daar verheug ik me op, want ik ben echt een maker. Ik vond het eigenlijk ook wel jammer dat het af was.”

Vriendin en makelaar Jolien Marbus noemt dit appartement ‘haar leukste opdracht ooit’. “Ik hoop dat de nieuwe koper het zo laat en niet alles wit saust. Dat gun ik Willemijn zo.” De kunstenares heeft zo’n 2,5 jaar gewerkt aan het kunstwerk.

Het 44 vierkante meter grote appartement staat te koop voor drie ton.