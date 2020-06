Vanaf maandag kun je weer aan je trekken komen in dit coronaproof poppenbordeel in Eindhoven

De seksindustrie ligt door corona nog steeds op z’n gat. Ilona Janssen bedacht iets waardoor behoeften toch weer bevredigd kunnen worden: een coronaproof poppenbordeel. Zo heeft ze zelf ook weer inkomsten.

Maandag opent het bordeel de deuren, maar de poppen zitten er al helemaal klaar voor. Klanten hebben de keuze uit acht verschillende poppen en één seksrobot.

Uitneembare vagina’s

Voor 120 euro per uur kun je volgende week je gang gaan. Het poppenbordeel in Eindhoven is volledig coronaproof. “Wij werken met uitneembare vagina’s, dus met de hygiëne zit het wel goed,” zegt Ilona.

Normaal doet ze in escorts, maar er komen al een tijdje geen inkomsten binnen. Ze werkte al met poppen, maar bedacht dat ze deze ook fulltime kan inzetten, nu haar escorts van vlees en bloed thuiszitten.

”Het klinkt misschien een beetje raar, poppen in een bordeel” begint Ilona haar verhaal. ”Maar aangezien alle clubs dicht zijn denken we toch een nieuwe manier te hebben gevonden om de klanten tevreden te kunnen stellen.” Voordat je aan het ‘avontuurtje’ met de pop kan beginnen kan je de pop aanpassen naar je persoonlijke voorkeur. ”Je kan zelf de haarkleur en de kleur van de ogen kiezen. Je mag ook bepalen wat de pop aan heeft als je de kamer binnenkomt. We zorgen dat de ‘doll’ helemaal klaar staat”, aldus Ilona.

Sekswerkers in de problemen

Veel sekswerkers geven aan hun hoofd nauwelijks boven water te kunnen houden. De overheid belooft hen een vergoeding, maar de aanvraag duurt lang en niet iedereen komt hier voor in aanmerking. Sommige dames gaan illegaal toch weer aan het werk.

Sekswerker Yvette Luhrs nam het vrijdag nogmaals op voor haar collega’s en vraagt de politiek wederom om hulp. Vanaf vandaag hangen er achter alle ramen in Nederland posters om aandacht te vragen voor dit probleem.