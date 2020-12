Jongen (17) slaapt boven op partij zwaar illegaal vuurwerk

De politie heeft na een tip een partij zwaar illegaal vuurwerk ontdekt in een huis in Zierikzee. Opmerkelijk: de doos met 120 cobra’s lag verborgen onder het bed van een 17-jarige jongen.

Het vuurwerk is in beslag genomen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de cobra’s afgevoerd en vernietigd. De politie zegt dat de 17-jarige jongen nog verder wordt verhoord over de wonderlijke vondst onder zijn bed.

Meer vuurwerk in beslag genomen

Agenten hebben dit jaar al meer dan 100.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, zo werd eerder deze week bekend. Dat is meer dan in heel 2019, toen werd iets meer dan 61.000 kilo opgespoord.

