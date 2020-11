Vuurwerkbom richt ravage aan bij kinderdagverblijf in Gouda: 'Dit is geen kattenkwaad meer'

Een vuurwerkbom bij het Goudse kinderdagverblijf ‘Het Paradijsje’ heeft in de nacht van dinsdag op woensdag flinke schade aangericht. Eigenaressen Asmae Hajji en Samia Tatou zijn erg geschrokken van wat hen is overkomen. “Het is echt rampzalig.”

De bom ontplofte vannacht rond 01.40 uur in het pand aan de Wilhelmina van Pruisenlaan in de wijk Goverwelle. De ramen liggen er uit en de voorkant is flink beschadigd. Een auto die in de buurt stond heeft ook schade opgelopen. Buurtbewoners trokken aan de bel omdat de knal enorm was.

Geen kattenkwaad

“We hebben vaker last van hangjongeren, maar die zijn dan wel aanspreekbaar en geven gehoor als we zeggen dat ze weg moeten”, aldus de eigenaressen. “We hebben nooit problemen gehad, maar we weten wel dat de vuurwerkbom moedwillig is geplaatst. Dit is geen kattenkwaad meer te noemen.”

Schade

Asmae Hajij noemt de schade rampzalig en weet niet waar ze moeten beginnen om het pand weer zoals vanouds te kunnen gebruiken. “Als je binnenkomt zakt de moed je in de schoenen. Het lijkt nu wel een kraakpand”, vertelt Samia Tatou.

Vanochtend konden de kinderen worden opgevangen bij het kinderdagverblijf, maar toch moesten zij om 12:00 uur weer naar huis wegens veiligheidsredenen. Morgen zijn de kinderen wel weer welkom. “Het is dan weer veilig, maar er moet een hoop gedaan worden voordat het weer is zoals het was”, aldus Haiji.