Steven ontsnapt aan een aanslag met vuurwerkbom: 'Ik ben 52 jaar, ik ga niet terug de kast in'

De politie in Amsterdam jaagt op de mensen die in de nacht van donderdag op vrijdag een vuurwerkbom lieten ontploffen op het raam van de 52-jarige Steven van Helvoort. De bewoner is woedend en ervan overtuigd dat de aanslag te maken heeft met zijn seksuele geaardheid. Maar hij blijft strijdbaar. “Ik ben op mijn 15e uit de kast gekomen. Ik ben nu 52, ik ga niet terug de kast in!”‘

Steven zat gisteravond laat met zijn hond op schoot in zijn woonkamer toen hij een beweging bij zijn raam zag. Ook zag hij iemand weglopen. “Ik ben snel met mijn hond naar de keuken gegaan en toen kwam de klap. Overal glas en houtsplinters van het raamkozijn in de woonkamer. Dit had veel erger kunnen aflopen”, vertelt hij.

Anti-homogeweld

Dat bevestigt de politie. “Dit is natuurlijk een hele ernstige zaak en gelukkig is de bewoner ongedeerd gebleven. Maar hij had hierbij ernstig gewond kunnen raken”, laat de woordvoerder weten aan Hart van Nederland. Het is nog te vroeg om verband te leggen met anti-homogeweld. “Maar dat is zeker een scenario dat we meenemen in ons onderzoek.”

Voor Steven is het duidelijk dat de aanslag verband houdt met het feit dat hij homo is. Naar eigen zeggen heeft hij al bijna tien jaar last van rondhangende jongeren die hem beledigen en uitschelden. “Dit is een slecht dieptepunt in een hele reeks van incidenten.”

De politie vraagt mensen die meer weten of iets gezien hebben zich te melden.