Bij kledingwinkel Bla-Bla Deluxe in Apeldoorn is in de nacht van zaterdag op zondag een ramkraak gepleegd. De daders hebben een flinke ravage aangericht, de eigenaar reageert erg aangeslagen na de diefstal.

Rond 04.00 uur werden omwonenden wakker van een knal: een grijze Suzuki Swift – die gestolen zou zijn – was ingereden op de pui van de kledingzaak aan de Korenstraat. De buurtbewoners zagen vervolgens hoe de daders meerdere keren de winkel binnengingen. De dieven vluchtten daarna weg op een scooter.

In Bla-Bla Deluxe wordt dure merkkleding voor heren verkocht. Eigenaar Theo Wiggers is erg geschrokken. “De schrik zit nog behoorlijk in mijn lijf”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Er zijn verschillende jassen van dure merken meegenomen.”

Omzetverlies

En dat is volgens de ondernemer niet de enige kostenpost, hij vreest namelijk veel meer omzetverlies. “Het is echt balen, want het zal weken duren voordat de ingang weer gemaakt zal zijn.” Hij bekijkt nu of klanten via de achterkant naar binnen kunnen. “De laatste vier weken was het al rustig in de stad en ik hoopte met de feestdagen goed te kunnen draaien”, zucht Wiggers.

Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. De politie roept getuigen of mensen die meer weten over de ramkraak op om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

