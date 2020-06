Geen enkele winkeleigenaar hoopt het mee te maken, maar voor Jasper Toemen werd het donderdagochtend werkelijkheid. Twee mannen pleegde een ramkraak op zijn winkel, Toemen Modelsport in Oisterwijk. Toemen’s buurvrouw werd wakker van de knal en waarschuwde hem, waardoor hij de dieven kon wegjagen. Helaas namen ze de buit mee.

“Ik liep in mijn boxer naar beneden”, vertelt de winkeleigenaar koeltjes. “Binnen tien seconden stond ik in mijn winkel.” Om de criminelen weg te krijgen begint hij te schreeuwen. “Toen begonnen ze met dreigen, waarop ik een paar stappen naar achter deed.”

Een overbuurman filmt het hele voorval. Op de beelden is te zien hoe Toemen, inderdaad in zijn onderbroek, naar de dieven schreeuwt. Vervolgens wil een van de inbrekers hem een klap geven, maar bedenkt zich en rent terug de winkel in.

Drones

Even later rennen de twee mannen toch de winkel uit. Een snelt zich naar de auto, de ander sleept moeizaam een grote plastic zak achter zich aan. Toemen denkt dat de ramkrakers precies wisten wat ze wilden meenemen: drones. “Onze winkel is best wel gericht op een nichemarkt. Geïnteresseerden weten dat de producten van ons komen.”

De winkeleigenaar laat de twee mannen niet zomaar gaan. Als ze willen wegrijden, slaat hij terug: “Ik heb het portier opengetrokken en met mijn maat 45 één van de dieven nog goed geraakt.” Inmiddels zit er een noodpui in het pand, en is de winkel gewoon weer open.