St Jansdal ziekenhuis weer open, maar spanning blijft: 'We gaan het niet heel lang meer volhouden'

Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is weer open. Gisteravond besloot het ziekenhuis de deuren te sluiten omdat de spoedeisende hulp vol lag met coronapatiënten. Hoewel het ziekenhuis weer open is, is de druk voor het zorgpersoneel zeker nog voelbaar.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

“De afdeling is helemaal vol inmiddels. Er is ziekteverzuim onder de verpleegkundigen en we kunnen het amper nog aan. Iedereen zet de schouders eronder, maar het water staat ons aan de lippen”, vertelt internist-infectioloog Ouafae Karimi aan Hart van Nederland.

Patiënten overplaatsen

Door onderbezetting en drukte hebben andere ziekenhuizen dinsdagavond patiënten van het St Jansdal overgenomen. “We zijn voornamelijk patiënten aan het overplaatsen om ze een goede plek te geven voor de beste zorg. Dat gaat moeizaam, omdat alle ziekenhuizen in het hele land natuurlijk vol lopen”, aldus Karimi.

Spanning blijft

Nu het ziekenhuis weer de deuren heeft geopend, blijft het nog erg spannend hoe lang het personeel zorg kan blijven geven aan alle patiënten. Eind november was van deze angst nog geen sprake, vertelt de zorgmedewerkster. “Toen gingen de aantallen omlaag. Maar we werden heel snel ingehaald door een enorme toestroom. Het houdt maar aan, dus dit gaan we niet heel lang meer volhouden.”