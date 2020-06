Wel met je rolstoel in de taxi, maar niet met je scootmobiel: 'Ik vind het zo onterecht'

Met de taxi naar het ziekenhuis, of op bezoek bij een bekende. Mensen in een scootmobiel kunnen het voorlopig wel vergeten. In nieuwe richtlijnen voor het zorgvervoer staat dat je met een scootmobiel niet mee mag.

Anita van Hemert uit Well snapt er helemaal niets van. Ze is boos. “Mensen in een scootmobiel worden niet meer toegelaten, omdat het te gevaarlijk is. Maar mensen in een rolstoel mogen wel mee”, zegt ze tegen Hart van Nederland. En dat is vreemd, vindt ze.

‘Rekening houden met ons’

Ook mevrouw Lammers uit Terheijden kan zich niet vinden in de nieuwe regels. Ze zit nu aan huis gekluisterd en had de hoop er weer op uit te kunnen. “Ik vind het zo onterecht. Mensen mogen alles weer, ze kunnen zelfs met het vliegtuig. Ik wil gewoon dat er rekening met ons wordt gehouden.”

Christiaan uit Heemstede meldt zich ook bij onze redactie. Hij zou deze week een afspraak in het ziekenhuis hebben en wilde de komende tijd gaan revalideren. “Maar dat wordt nu erg lastig”, zegt hij.

Veel klachten

De gedupeerden hadden tot voor kort de hoop dat ze er vanaf deze maandag weer op uit zouden kunnen. Tevergeefs, zo blijkt nu: met een scootmobiel word je voortaan geweigerd. Bij vervoerder Valys staat de telefoon roodgloeiend. “Er komen ontzettend veel telefoontjes binnen van mensen met klachten”, aldus een medewerkster van de klantenservice.

Zij laat verder weten dat ze bij Valys de geldende richtlijnen volgen en benadrukt dat ze de regels niet zelf hebben opgesteld.

Nieuwe richtlijnen

De nieuwe coronaregels zijn opgesteld door werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), samen met vakbonden. Daarbij hebben ze veel rekening gehouden met de veiligheid van de chauffeurs.

Volgens woordvoerder Hilbert Michel mogen mensen niet in hun scootmobiel in een taxi worden vervoerd vanwege de veiligheid. Dat was altijd al zo. “Je moet deze mensen dus uit de scootmobiel halen en ondersteunen. Daarbij zijn er heel veel contactmomenten.” Te gevaarlijk dus voor de chauffeur in deze tijden van corona, zo is de conclusie van KNV.

Mensen in een rolstoel mogen wel mee, omdat zij daarin kunnen blijven zitten tijdens het rijden. De rolstoel wordt door de chauffeur vastgezet, maar daarbij is er minimaal contact met de klant, volgens Michel.

‘Ondersteuning is niet nodig’

Maar daar hebben de gedupeerde klanten met een scootmobiel geen boodschap aan. “Je hoeft mensen in een scootmobiel echt niet altijd te ondersteunen. Ik denk dat negen van de tien mensen met een scootmobiel wel zelfstandig in de taxi kan komen”, zegt Anita van Hemert.

“Ik hoef ook niet te worden geholpen met in- en uitstappen”, zegt Christiaan. En ook mevrouw Lammers kan best zelf in de taxi komen, ze kan naar eigen zeggen wel honderd meter zelfstandig lopen. De chauffeur hoeft alleen maar even de scootmobiel in de taxi te zetten.

Koninklijk Nederlands Vervoer benadrukt dat de coronacrisis voor hen ook een heel ‘gekke tijd’ is. De nieuwe regels zijn niet in beton gegoten en kunnen worden aangepast, als dat nodig blijkt te zijn.