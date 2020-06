'Zorgverzekering tot 250 euro duurder door coronacrisis'

Nederlanders zullen als gevolg van de coronacrisis komend jaar mogelijk fors meer gaan betalen voor hun zorgverzekering. De kostenverhoging zou weleens op kunnen lopen tot 250 euro per jaar.

Die voorspelling doet gezondheidseconoom Wim Groot vrijdag in De Telegraaf. Door de coronacrisis zijn ziekenhuizen in totaal ruim twee miljard euro misgelopen aan uitgestelde zorg. Daar komen ook nog de extra kosten bij voor de uitbreiding van intensive cares en preventiemaatregelen. Hierdoor staan ziekenhuizen ongeveer drie miljard euro in de min.

Rekening voor verzekerden?

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft het tekort gemeld in een brief aan de Tweede Kamer. Alleen al een extra ic-bed kost een ziekenhuis een miljoen euro extra per jaar.

De verwachting is dat zorgverzekeraars die rekening zullen doorbereken bij de verzekerden. “Dat betekent een premieverhoging van zo’n 150 euro per verzekerde per jaar”, aldus Groot in de krant. “Samen met de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage gaat iedereen er dan ongeveer 250 euro op achteruit”, denkt hij.

‘Niet per definitie omhoog’

Ziekenhuizen en verzekeraars hopen op steun van de overheid om zo te voorkomen dat verzekerden de gepeperde zorgpremie moeten ophoesten. Minister Martin van Rijn voor Medische Zorg zei vrijdag dat er nog niet wordt gesproken over het verhogen van de zorgpremie volgend jaar. “Het is veel te vroeg daar ook maar enige uitspraak over te doen.”

Dat er voor de aanpak van de coronacrisis veel kosten worden gemaakt is volgens de bewindsman duidelijk. Maar waar die rekening uiteindelijk belandt, daar zal nog naar worden gekeken. De premie gaat “niet per definitie” omhoog, aldus Van Rijn.

