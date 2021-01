Potvis neemt de verkeerde afslag en spoelt aan op strand Vlieland

Een verdwaalde mannetjespotvis eindigt donderdagmiddag op het strand van Vlieland. Het dier van rond de tien meter lang is nog in leven als hij daar aanspoelt, maar zijn conditie is zo slecht dat de potvis niet meer gered kan worden. Inmiddels is het dier overleden.

Als SOS Dolfijn de beelden van de aanspoeling binnenkrijgt, zien zij meteen dat de potvis niet meer te redden is. De organisatie besluit het dier te helpen door hem in rust te laten sterven. Dit betekent dat ramptoeristen worden afgehouden.

Verkeerde afslag

“Het dier lag al helemaal uit het water”, vertelt Jolanda Meerbeek van SOS Dolfijn tegen Hart van Nederland. “Daarom is besloten geen reddingsactie te starten.” De expert legt uit dat de diepzeedieren eigenlijk kansloos zijn wanneer ze in de Noordzee terecht komen. “Hier vinden ze geen voedsel en kunnen ze niet navigeren.”

Jonge ‘vrijgezelle’ potvismannetjes trekken op dit moment in groepen terug van het Noorden naar het Zuiden. Daar zoeken ze een vrouwtje om mee te paren. “Bij deze terugreis nemen ze soms de verkeerde afslag”, vertelt Meerbeek. Dit aangespoelde mannetje heeft helaas de weg terug niet gevonden.

Meer potvissen

De aangespoelde potvis behoorde mogelijk tot een groep mannetjes waarvan er meerdere in de problemen kwamen. Een dag voor kerst spoelde in Engeland ook al zeven van deze dieren aan. SOS Dolfijn vreest dat de komende tijd nog meer potvissen zullen stranden.

Het kadaver van de potvis kan een gevaar voor de scheepsvaart gaan vormen. Daarom wordt vrijdag bekeken hoe het dier kan worden weggehaald. Er volgt dan ook een onderzoek om te kijken of het dier iets mankeerde.