Een zwaan die verstrikt was geraakt in een vislijn is zaterdagmiddag in Apeldoorn na een langdurige reddingsoperatie bevrijd. De brandweer ging de sloot in – waar de zwaan druk in rondzwom – en probeerde een uur lang om het dier te vangen. Uiteindelijk kon de zwaan met een volleybalnet worden gered.

Buurtbewoner Cyril Vugts zag vrijdag al dat de zwaan verstrikt was geraakt. Hij en zijn vrouw probeerde het dier te redden, maar dat lukte niet. Zaterdag schakelden ze daarom de hulp in van de brandweer.

Volleybalnet

Vugts heeft zelf een woning aan het water waar de zwaan vaak te vinden is. “We kennen de zwaan en voeren ‘m af en toe wat. Het beest kon bijna niet meer lopen door dat draad,” zegt hij. Om hem uit zijn penibele situatie te bevrijden gaat de brandweer de sloot in en probeert de zwaan te vangen. Na een uur vol verwoede pogingen wordt overgegaan tot plan B.

De brandweer laat een volleybalnet uit het laadruim van een hoogwerker komen. Ze spant het net in de sloot en wacht tot de zwaan erin vliegt. Als de zwaan eindelijk in het net vliegt, kan het dier op de kant worden getrokken.

Niet de eerste keer

Eenmaal op de kant verwijdert de brandweer een vislijn met dobber en haakje van de rechterpoot van de zwaan. Volgens Vugts is het niet de eerste keer dat het beest in deze situatie terecht is gekomen. Een paar weken geleden had hij nog visdraad om zijn bek.

De zwaan heeft geen verwondingen overgehouden aan het incident en vloog er na afloop alleen een beetje verward weer vandoor.

Beeld: SPS Media