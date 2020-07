Dierenbescherming waarschuwt vissers: rondzwervend visgerei zaait dood en verderf

Een verdronken zwaan verwikkeld in visdraad of een jonge meeuw met een vishaak door z’n bek. Steeds vaker treft de Dierenbescherming dieren aan met ernstige verwondingen door rondzwervend visgerei.

Vooral watervogels, zoals eenden, ganzen en zwanen zijn de dupe van het vissersafval. “Dat zijn nu net de dieren die zich het moeilijkst laten vangen”, vertelt Pascale van de dierenambulance Brabant Zuidoost. Maar ook een poes op avontuur langs de waterkant moest dat bekopen met een vishaak door haar lip.

Hulp soms te laat

In veel gevallen kunnen de dieren worden gevangen en geholpen aan hun verwondingen, maar voor sommige dieren komt hulp te laat, zo ondervonden dierenambulance medewerkers in Drenthe.

“We gingen op een melding af van een zwaan die volledig gevangen zat in meterslang visdraad. Hij heeft zo erg moeten spartelen in het water dat z’n veren doordrenkt raakten, waardoor hij verdronk”, vertelt een medewerker van de dierenambulance. “Heel verdrietig, ook omdat moeder zwaan en hun jongen ernaast zwommen, met hen had het ook slecht af kunnen lopen.”

Dringend beroep

De Dierenbescherming doet daarom met een serie foto’s van verwonde dieren een dringend beroep op alle vissers om hun visgerei na het vissen netjes op te ruimen. “Het is het hele jaar door een zeer veel voorkomend probleem, met veel ellende tot gevolg”, beaamt Pascale.