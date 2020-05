Eieren van broedende zwaan kapotgesmeten: 'Hartverscheurend!'

Woedend zijn ze bij Stichting Dierennoodhulp Flevoland. Onbekenden hebben eieren stukgegooid van een broedende zwaan in een woonwijk in Lelystad. En dat terwijl de zwanen het al zo moeilijk hebben in de provincie.

“Ik heb er vannacht niet van geslapen, zo kwaad ben ik. Het is zo erg dat mensen zo met dieren omgaan. In- en in triest”, zegt voorzitter Susan van de Waal van de stichting tegen Hart van Nederland.

‘Hartverscheurend’

De melding van de stukgegooide eieren kwam gisteravond binnen. Meerdere eieren zijn kapotgesmeten en een aantal ligt in het water. “Drie eieren waren nog heel, maar die waren al ijskoud. Die komen niet meer uit.”

De eieren waren bijna uitgebroed. De pulletjes, zoals jonge zwaantjes heten, waren al zo’n beetje volgroeid. “Het had nog een maar een paar dagen geduurd. Het is echt hartverscheurend.”

Vandalisme

Puur vandalisme is het volgens Van de Waal. “Aan de manier waarop ze gespleten zijn, kun je zien dat ze kapot zijn gegooid. Het is geen dier geweest, dat steelt de eieren.”

Niet alleen de eieren zijn stuk, ook het nest is vernield. Als de broedende zwaan even het water ingaat, proberen medewerkers van de stichting het nest wat te herstellen. Ook leggen ze de eieren die nog heel zijn terug in het nest. “De zwaan had zelf ook nog geprobeerd om met haar snavel de eieren terug in het nest te rollen.”

Stress

De eieren komen dus niet meer uit, maar door ze terug te leggen moet de zwaan weer wat rustiger worden. “Zwanen zijn hele intelligente dieren. Ze kunnen hier heel ontdaan van raken. Dan laten ze de kop hangen, zwemmen ze gestrest rond of gaan ze hun veren uitplukken.”

Na ongeveer een maand gaan de medewerkers terug naar het nest om de eieren alsnog weg te halen. De verwachting is dat de zwaan dan zelf ook doorkrijgt dat ze niet meer zullen uitkomen.

Leeggeroofde nesten

De vernielingen bij het zwanennest staan niet op zichzelf. Eerder dit jaar is het al raak geweest en ook vorig jaar werden de nesten massaal leeggeroofd. “Vorig jaar explodeerde het aantal meldingen. We willen dat dit jaar echt voorkomen”, zegt Van de Waal.

Het ging toen niet om vandalisme, maar om diefstal van de eieren en jonge zwanen. Die zijn in sommige landen een delicatesse en kunnen zo veel geld opleveren.

“Toen zijn er minimaal 250 eieren en zwanen verdwenen. Daardoor zijn er nu veel minder zwanen. Voor zover we weten zijn er dit jaar de helft minder nesten in vergelijking met vorig jaar.”

‘Houd nesten in de gaten’

Van de Waal heeft dan ook een duidelijke oproep voor iedereen die in de buurt van zwanen woont. “Ik wil echt iedereen oproepen om nesten in de gaten te houden. Heb je een camera liggen, richt die dan desnoods op een nest. En dit gebeurt echt niet alleen in Flevoland, maar in heel Nederland.”

De stichting heeft een melding gedaan bij de politie en ook de landelijke inspectiedienst van de Dierenbescherming is op de hoogte.